مقتل امرأة وإصابة عدد من أفراد عائلتها جراء قصف طيران قوات حفتر على منطقة شرفة الملاحة خلف مطار معيتيقة

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 29 ديسمبر 2019 - 17:41
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن