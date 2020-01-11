مقتل جنديين أمريكيين وإصابة آخرين في انفجار بأفغانستان

أعلن الجيش الأمريكي، في بيان السبت، مقتل 2 من قواته في أفغانستان، وإصابة آخرين بجروح عندما أصيبت مركبتهم في انفجار قنبلة على جانب الطريق جنوبي أفغانستان.

هذا ولم يحدد الجيش الأمريكي هوية القتلى.

من جانبه أعلن متحدث باسم حلف شمال الأطلسي، في وقت سابق من اليوم، أن قنبلة انفجرت على الطريق أثناء مرور رتل قوات أجنبية بإقليم قندهار بجنوب أفغانستان، وأعلنت حركة “طالبان” مسؤوليتها عنه.

وقال مسؤول عسكري أفغاني كبير في قندهار إن الانفجار وقع في منطقة داند عندما انفجرت العبوة الناسفة في إحدى المركبات المدرعة التابعة للقوات الأمريكية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المسؤول الأفغاني قوله، إن القوات الأجنبية طوقت المنطقة وأبقت القوات الأفغانية بعيدا عن المكان.

وقال المتحدث باسم حلف شمال الأطلسي إن الحلف يقيّم الموقف وامتنع عن ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلن قاري يوسف أحمدي، المتحدث باسم “طالبان”، مسؤولية الحركة عن الهجوم وقال إن الانفجار أسفر عن مقتل كل الجنود بالمركبة.