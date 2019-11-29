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مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين في حادثة طعن قرب جسر «لندن بريدج»

عين ليبيا | آخر تحديث: 29 نوفمبر 2019 - 18:12
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الشرطة تتعامل مع الحادث على افتراض أنه إرهابي. [سوشيال ميديا]
شهدت العاصمة البريطانية، مساء الجمعة، حادثة طعن قرب جسر “لندن بريدج” التاريخي الشهير، أسفرت عن مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين.

وأعلنت الشرطة اعتقال مشتبه به على خلفية الحادث.

وذكرت الشرطة، إنها تتعامل مع الحادث على افتراض أنه إرهابي، ولم تعلن بعد عن دوافع المشتبه به الذي أطلقت عليه النار.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر لحظة إطلاق الشرطة النار على المشتبه به في حادث الطعن على جسر “لندن بريدج”.

ويظهر في الفيديو عناصر الشرطة وهم يطلقون النار على رجل يحمل سكينا بعدما طلبوا من المدنيين التنحي جانبا.

وقالت الشرطة إن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح خلال حادث الطعن وأعلنت اعتقال شخص واحد على خلفية الحادث.

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وأغلقت السلطات البريطانية الجسر ومحطة المترو القريبة منه، وطلبت من المواطنين البقاء بعيدا عن موقع الحادث

وأظهر فيديو آخر لحظات الهلع التي انتابت المواطنين بعد سماع الطلقات النارية.

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