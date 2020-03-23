عاجل

مقتل فتاة تحت الأنقاض جراء استهداف عناصر حفتر منزلهم بخلة النور في عين زارة

عين ليبيا | نُشر الإثنين، 23 مارس 2020 - 19:46
حجم الخط
طباعة

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

اقرأ أيضا

عين ليبيا على بريدك الخاص

احصل على النشرة الأسبوعية مباشرة على بريدك الإلكتروني الخاص

أرسل إلى صديق