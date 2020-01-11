مقتل ما لا يقل عن 7 عناصر من مسلحي حفتر وتدمير أكثر من 10 آليات بينهم مدرعات إماراتية

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 11 يناير 2020 - 15:30
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