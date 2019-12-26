مقتل مدنيين اثنين على الأقل وإصابة آخرين جراء استهداف طيران قوات حفتر مواقع مدنية بمدينة الزاوية.

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 26 ديسمبر 2019 - 15:25
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