مقتل مدني متأثراً بجراحه جراء استهداف عناصر حفتر منطقة الكريمية في طرابلس بالقذائف العشوائية

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 1 فبراير 2020 - 20:08
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