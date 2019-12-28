مقتل مدني وإصابة 6 آخرين بينهم طفل حالته حرجة جراء قصف قوات حفتر لمشروع الهضبة

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 28 ديسمبر 2019 - 19:40
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