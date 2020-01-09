مقتل مسعفين وإصابة 5 آخرين من الأطقم الطبية جراء استهداف عناصر حفتر سيارة إسعاف في منطقة الوشكة

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 9 يناير 2020 - 16:00
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