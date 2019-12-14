مقتل وإصابة عدد من قوات حفتر وتدمير آليات مسلحة لهم في استهداف لمدفعية بركان الغضب لتمركزاتهم بمحور اليرموك.

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 14 ديسمبر 2019 - 12:56
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