مقتل وإصابة عدد من قوات حفتر وتدمير آليات مسلحة لهم في استهداف لمدفعية بركان الغضب لتمركزاتهم بمحور اليرموك.

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
السبت، 14 ديسمبر 2019
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:31
|الشروق
|08:02
|الظهر
|13:02
|العصر
|15:44
|المغرب
|18:02
|العشاء
|19:32
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:31
|الشروق
|08:02
|الظهر
|13:02
|العصر
|15:44
|المغرب
|18:02
|العشاء
|19:32
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:31
|الشروق
|08:02
|الظهر
|13:02
|العصر
|15:44
|المغرب
|18:02
|العشاء
|19:32
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:31
|الشروق
|08:02
|الظهر
|13:02
|العصر
|15:44
|المغرب
|18:02
|العشاء
|19:32
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:31
|الشروق
|08:02
|الظهر
|13:02
|العصر
|15:44
|المغرب
|18:02
|العشاء
|19:32
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:31
|الشروق
|08:02
|الظهر
|13:02
|العصر
|15:44
|المغرب
|18:02
|العشاء
|19:32
اترك تعليق