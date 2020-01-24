مقتل 14 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات في زلزال ضرب تركيا بقوة 6.7 ريختر

شعر بالزلزال سكان عدد من البلدان المجاورة لتركيا. [الأناضول]

ضرب زلزال بلغت قوته 6.7 ريختر شرق تركيا، مساء الجمعة، بحسب وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية،

وأفادت وكالة “الأناضول” للأنباء، بارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 14 شخصاً على الأقل، وإصابة نحو 225 آخرين.

ووقع الزلزال في مقاطعتي ألازيغ ومالاتي شرق البلاد، على عمق 10 كيلومترات. وشعر حوالي 500 ألف شخص بالاهتزاز القوي للغاية، وفقًا لوكالة المسح الجيولوجي الأمريكية.

كما شعر بالزلزال سكان العديد من البلدان المجاورة لتركيا، بما في ذلك العراق وسوريا ولبنان.

بدورها، أفادت مصادر محلية، بأن هزات أرضية قوية ضربت شمال العراق، وجميع مدن شمال سوريا وبعض المناطق الأخرى في البلاد، ووصلت الارتدادات إلى العاصمة دمشق.

وقالت وسائل إعلام سورية، إن هزات أرضية طالت كلا من محافظات دير الزور والحسكة وحلب وريف دمشق.

بينما أوردت وسائل إعلام محلية لبنانية، أن السكان في مدينتي بيروت وطرابلس شعروا أيضا بالزلزال.

ونقل وزير الداخلية التركي سليمان سويلو عن حاكم ألازيغ قوله إن الهزة الأرضية وقعت بالأساس في مدينة سيفريس بمقاطعة ألازيغ، مُشيرًا إلى أن 10 مبان انهارات في المدينة، فضلا عن سقوط مبنيين في مدينة بوتُرغ.

وقال مركز الأزمات والطوارئ بوزارة الداخلية التركية إن 35 هزة ارتدادية أعقبت زلزال ألازيغ، حسب ما أوردت وكالة أنباء الأناضول.

أثناء برنامج مباشر.. قناة تركية تنقل لحظة زلزال ألازيغ نقلت شاشة قناة محلية في ولاية شانلي أورفة التركية، الجمعة، مشاهد مباشرة للحظة وقوع زلزال قوي في ولاية ألازيغ. Gepostet von ‎Turk Press ترك برس‎ am Freitag, 24. Januar 2020