مقتل 4 أطفال جراء سقوط قذيفة أطلقتها عناصر حفتر على منطقة الهضبة بطرابلس

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
الثلاثاء، 28 يناير 2020
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:38
|الشروق
|08:05
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:14
|المغرب
|18:35
|العشاء
|20:05
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:38
|الشروق
|08:05
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:14
|المغرب
|18:35
|العشاء
|20:05
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:38
|الشروق
|08:05
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:14
|المغرب
|18:35
|العشاء
|20:05
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:38
|الشروق
|08:05
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:14
|المغرب
|18:35
|العشاء
|20:05
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:38
|الشروق
|08:05
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:14
|المغرب
|18:35
|العشاء
|20:05
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:38
|الشروق
|08:05
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:14
|المغرب
|18:35
|العشاء
|20:05
اقصفو مصدر النيران دون رحمة ولاشفقه واثارو لدماء الاطفال الابرياء حتى وان كان مكان القصف مدينة ترهونه او ايه مدينة اخرى لارحمة ولاشفقه الدم ما يبردة الا الدم