مقتل 4 أطفال جراء سقوط قذيفة أطلقتها عناصر حفتر على منطقة الهضبة بطرابلس

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 28 يناير 2020 - 13:36
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العابر _2020_العين بالعين

اقصفو مصدر النيران دون رحمة ولاشفقه واثارو لدماء الاطفال الابرياء حتى وان كان مكان القصف مدينة ترهونه او ايه مدينة اخرى لارحمة ولاشفقه الدم ما يبردة الا الدم

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