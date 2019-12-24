مقتل 4 مدنيين وإصابة 3 آخرين في جراء استهداف طيران قوات حفتر لمنازل المواطنين بتاجوراء.

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:36
|الشروق
|08:07
|الظهر
|13:07
|العصر
|15:48
|المغرب
|18:06
|العشاء
|19:36
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:36
|الشروق
|08:07
|الظهر
|13:07
|العصر
|15:48
|المغرب
|18:06
|العشاء
|19:36
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:36
|الشروق
|08:07
|الظهر
|13:07
|العصر
|15:48
|المغرب
|18:06
|العشاء
|19:36
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:36
|الشروق
|08:07
|الظهر
|13:07
|العصر
|15:48
|المغرب
|18:06
|العشاء
|19:36
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:36
|الشروق
|08:07
|الظهر
|13:07
|العصر
|15:48
|المغرب
|18:06
|العشاء
|19:36
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:36
|الشروق
|08:07
|الظهر
|13:07
|العصر
|15:48
|المغرب
|18:06
|العشاء
|19:36
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