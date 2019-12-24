مقتل 4 مدنيين وإصابة 3 آخرين في جراء استهداف طيران قوات حفتر لمنازل المواطنين بتاجوراء.

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 24 ديسمبر 2019 - 15:28
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