مقتل 5 أفراد من عائلة واحدة جراء استهداف سيارتهم من قِبل عناصر «الكانيات» المدعومة من حفتر بمنطقة القره بوللي

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عاجل
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:14
|الشروق
|07:38
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:34
|المغرب
|19:02
|العشاء
|20:32
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:14
|الشروق
|07:38
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:34
|المغرب
|19:02
|العشاء
|20:32
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:14
|الشروق
|07:38
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:34
|المغرب
|19:02
|العشاء
|20:32
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:14
|الشروق
|07:38
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:34
|المغرب
|19:02
|العشاء
|20:32
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:14
|الشروق
|07:38
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:34
|المغرب
|19:02
|العشاء
|20:32
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:14
|الشروق
|07:38
|الظهر
|13:20
|العصر
|16:34
|المغرب
|19:02
|العشاء
|20:32
عاجل
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