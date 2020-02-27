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مقتل 5 أفراد من عائلة واحدة جراء استهداف سيارتهم من قِبل عناصر «الكانيات» المدعومة من حفتر بمنطقة القره بوللي

عين ليبيا | نُشر الخميس، 27 فبراير 2020 - 20:20
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