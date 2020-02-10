مقتل 5 جنود أتراك وإصابة آخرين في قصف لقوات النظام السوري على محافظة إدلب

القوات التركية ردت مباشرة على الهجوم. [الأناضول]

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، مقتل 5 من جنودها وإصابة 5 آخرين في قصف مدفعي مكثف للنظام السوري بمحافظة إدلب السورية.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن الوزارة قولها في بيان، إن القوات التركية قامت بالرد الفوري على مصادر النيران، ودمرت مواقع للنظام وانتقمت للشهداء، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن الجهات التركية المختصة تتابع تطورات الأحداث في إدلب عن كثب، وتتخذ التدابير اللازمة.

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

القوات التركية ردت مباشرة على الهجوم الذي استهدف جنودنا في إدلب، ودمرت مواقع العدو وانتقمت لشهدائنا.

من جهته قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن جيش بلاده سيواصل تلقين الدروس لمنتهكي القانون الدولي، حسب قوله.

يأتي ذلك في حين، أعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق، مقتل 6 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين، بقصف لقوات النظام السوري في إدلب شمالي سوريا، وفقا لقناة “إن تي في” التركية”.

من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، إنه إذا لم يتم تطبيع الوضع في إدلب، فلن تظل أنقرة غير مبالية، فهي مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لذلك، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية.

هذا وأقامت تركيا 12 نقطة مراقبة داخل محافظات إدلب وحماة وحلب السورية بالاتفاق مع الجانبين الروسي والإيراني بهدف تطبيق “اتفاق خفض التصعيد”، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري، في المناطق التي كانت تفصل بين القوات الحكومية السورية والمعارضة.

ولكن الجيش السوري استعاد العديد من القرى بإدلب مؤخرا ضمن عملية عسكرية، وهو ما رفضته أنقرة.

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