عاجل

مقتل 6 عناصر من قوات حفتر في قصف جوي استهدف تمركزاتهم بمنطقة الوشكة غرب سرت

عين ليبيا | نُشر الخميس، 2 أبريل 2020 - 15:23
حجم الخط
طباعة

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

اقرأ أيضا

عين ليبيا على بريدك الخاص

احصل على النشرة الأسبوعية مباشرة على بريدك الإلكتروني الخاص

أرسل إلى صديق