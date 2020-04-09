مقتل 7 من عناصر حفتر وتدمير عدد من الآليات جراء استهداف سلاح الجو لقاعدة الوطية

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عاجل
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:17
|الشروق
|06:45
|الظهر
|13:09
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:33
|العشاء
|21:03
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:17
|الشروق
|06:45
|الظهر
|13:09
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:33
|العشاء
|21:03
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:17
|الشروق
|06:45
|الظهر
|13:09
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:33
|العشاء
|21:03
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:17
|الشروق
|06:45
|الظهر
|13:09
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:33
|العشاء
|21:03
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:17
|الشروق
|06:45
|الظهر
|13:09
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:33
|العشاء
|21:03
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:17
|الشروق
|06:45
|الظهر
|13:09
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:33
|العشاء
|21:03
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