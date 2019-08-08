ملف الكهرباء.. محور لقاء «السراج» بأمراء المناطق العسكرية ولجنة الطوارئ

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اجتماعًا الخميس، مع أمراء المناطق العسكرية، ووكيل وزارة الداخلية، ورئيس الشركة العامة للكهرباء، ومديرها التنفيذي، ومستشاري الطاقة وعضو من لجنة الطوارئ.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عن السراج قوله، إن هذا الاجتماع يستهدف العمل المشترك بين هذه القطاعات للتخفيف بصفة عاجلة من معاناة المواطنين من أزمة الكهرباء التي تفاقمت.

وأشار إلى أنه وإثر سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي وخبراء قطاع الكهرباء، تم اعتماد استراتيجية تشمل ثلاث مخططات: قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، تُنفذ جميعها معًا وبطريقة متوازية، لزيادة القدرة الإنتاجية بما يُغطي احتياجات الاستهلاك العام في جميع مناطق ليبيا.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي بأن هذه المخططات قيد التنفيذ، موضحًا بأن اجتماع اليوم هو للمعالجة الفورية التي تخفف من حدة الازمة الآن وليس بعد أشهر، وذلك بالاتفاق على اتخاذ إجراءات فعالة وحازمة في مسألة طرح الاحمال وتوزيعها بشكل عادل في كافة المناطق دون استثناء.

ووجه السراج تحذيرًا بأن الحكومة لن تسمح لأي منطقة أو جهة بإرباك نظام طرح الأحمال، والاستحواذ على أكثر من حقها،

كما استعرض حزمة من الإجراءات التي ستتخذ لحماية الموظفين والمحطات، وتأمين غرف التحكم، والتصدي بكل قوة للاعتداءات وعمليات نهب وسرقة المعدات والأبراج، وقال إن ذلك سيتم من خلال خطة امنية لوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة المؤسسات والقطاعات المعنية، وإيجاد قواعد اشتباك للتعامل بحزم مع المجموعات الخارجة عن القانون، قائلا إن ما تقوم به هذه المجموعات من تصرفات لا يختلف عن ما يرُتكب من انتهاكات، وقصف لمطار معيتيقة أو العبث بمؤسسات الدولة.

وأضاف يقول:

لا يجوز ولا يصح ولا يعقل أن يُضحي ابناءنا بأرواحهم على جبهات القتال، بينما تزيد أنانية البعض من معاناة المواطنين، فالوطنية ليست كلاما يقال، بل تضحية وتفاني وإخلاص في خدمة الوطن، وسعي إلى ما ينفع الناس.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي جميع مؤسسات الدولة، وكل الفعاليات الاجتماعية والثقافية ووسائل الاعلام، للتصدي لهذا العبث، حسب وصفه.

كما طالب أعضاء مجلسي النواب والدولة بتحمل مسؤوليتهم في التعاطي مع الأزمة في مناطقهم وبلدياتهم، للالتزام بما تقرره الشركة العامة للكهرباء من طرح للأحمال.

وقال:

يجب أن نقف معا لتجاوز الأزمة، وأن نكون في مستوى تضحيات أبنائنا على الجبهات.

وإثر اختتام الرئيس لكلمته جرى نقاش بين الحضور طرح خلاله عدد من المقترحات التي تحدد آليات التنسيق لإنجاح خطة وزارة الداخلية في مواجهة مسألة طرح الأحمال بحزم وفعالية.