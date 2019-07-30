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ملف الهجرة غير الشرعية.. محور لقاء «باشاغا» بأعضاء النواب المنعقد في طرابلس

عين ليبيا | آخر تحديث: 30 يوليو 2019 - 18:39
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عقد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، اجتماعًا الثلاثاء، مع عدد من أعضاء مجلس النواب المنعقد في طرابلس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية وما يحمله من تداعيات تؤثر سلبا على الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي للدولة الليبية.

وخلُص الاجتماع إلى تبني بعض الأفكار التي من شأنها أن تكون أساسا لمحاولة وضع سياسة وطنية لمعالجة هذا الملف.

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وفي معرض حديثه أكد وزير الداخلية على أن أي معالجة لهذه المسألة يجب ألا تتضمن فكرة التوطين وأن فكرة التوطين مرفوضة شكلاً وموضوعًا.

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