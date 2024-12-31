مناقشة «الاستراتيجية العامة للتعليم» مع مستشار الأمن القومي وخبراء في التربية

عقد أعضاء في مجلس النواب اجتماعاً مع مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف رفقة خبراء في مجال التربية والتعليم لمناقشة مقترح مقدم من خبراء بمجلس الأمن القومي لإنشاء مجلس أعلى للتعليم وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول المقترح.

ترأس الاجتماع كل من رئيس لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب ” عزالدين أبوراوي” ونائب رئيس اللجنة “سلطنة المسماري ” وعضو اللجنة ” أحفيظ شنينه”، وتم مناقشة الاستراتيجية العامة للتعليم في ليبيا المقدمة للجنة في وقت سابق من مجلس التخطيط الوطني و التي تحتوي ايضاً على توصية بضرورة إنشاء مجلس أعلى للتعليم يهتم بوضع استراتيجية و رؤية وفلسفة للتعليم في ليبيا .

واختتم الاجتماع بالاتفاق على عقد ورشة عمل تضم خبراء التعليم في مجلس الأمن القومي وخبراء من مجلس التخطيط الوطني بالإضافة إلى خبراء من الجهات التنفيذية لقطاع التربية والتعليم لدراسة هذا المقترح وتطويره ليتم إصداره ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم حتى تكون له صفة الإلزام ويكون ضمن استراتيجية تطوير منظومة التعليم.