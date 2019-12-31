مندوب ليبيا بالجامعة العربية: أين كانت الجامعة عندما حذرنا من استجلاب المعتدي للمرتزقة الروس والجنجاويد السودانيين وغيرهم

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:39
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:10
|العصر
|15:52
|المغرب
|18:11
|العشاء
|19:41
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:39
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:10
|العصر
|15:52
|المغرب
|18:11
|العشاء
|19:41
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:39
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:10
|العصر
|15:52
|المغرب
|18:11
|العشاء
|19:41
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:39
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:10
|العصر
|15:52
|المغرب
|18:11
|العشاء
|19:41
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:39
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:10
|العصر
|15:52
|المغرب
|18:11
|العشاء
|19:41
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:39
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:10
|العصر
|15:52
|المغرب
|18:11
|العشاء
|19:41
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