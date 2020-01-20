منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: سنعمل على اقتراح فريق لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
الإثنين، 20 يناير 2020
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:09
|الظهر
|13:18
|العصر
|16:08
|المغرب
|18:28
|العشاء
|19:58
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:09
|الظهر
|13:18
|العصر
|16:08
|المغرب
|18:28
|العشاء
|19:58
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:09
|الظهر
|13:18
|العصر
|16:08
|المغرب
|18:28
|العشاء
|19:58
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:09
|الظهر
|13:18
|العصر
|16:08
|المغرب
|18:28
|العشاء
|19:58
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:09
|الظهر
|13:18
|العصر
|16:08
|المغرب
|18:28
|العشاء
|19:58
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:09
|الظهر
|13:18
|العصر
|16:08
|المغرب
|18:28
|العشاء
|19:58
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