مواصلات «الوفاق» تبحث إجراءات نقل حجاج المنطقة الجنوبية إلى الأراضي المُقدسة

استقبل وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق الوطني ميلاد معتوق، وفد من أعيان المنطقة الجنوبية.

وناقش الحاضرون جملة من القضايا المهمة تتعلق بالجنوب الليبي، بالإضافة إلى إمكانية نقل حجاج الجنوب مباشرة من مطار تمنهنت إلى الأراضي المقدسة.

وفي هذا الشأن تم التواصل على الفور مع إدارة الخطوط الليبية التي أعتذرت عن تنفيذ هذه المهمة بسبب ارتباطها ببرنامج نقل كافة الحجاج الليبين من مطارات لها القدرة على تشغيل طائرات “الإيرباص 330” وفق جدول معين، وبما أن مطار تمنهنت لا يستقبل طائرات من هذا النوع فقد جدولت الخطوط الليبية بصفتها الناقل الرسمي للحجاج بأن تنقل حجاج الجنوب من مطار تمنهنت على متن طائرات أصغر حجما وهي “إيرباص 320” إلى طرابلس ومن ثم نقلهم في نفس اليوم إلى الأراضى المقدسة على متن “إيرباص 330″، بحسب ما نقل مكتب شؤون الإعلام بالوزارة.

كما ناقش الحضور إمكانية فتح رحلات بحافلات النقل السريع من طرابلس إلى الجنوب، وعلى إثر ذلك تم التواصل مع إدارة الشركة العامة للنقل السريع والتي أبدت استعدادها لفتح هذا الخط شريطة توفير الظروف الأمنية اللازمة في المنطقة الجنوبية حيث تعهد الحضور بالتواصل مع إدارة الشركة في سبيل توفير المطلوب توطئة لفتح الخط المطلوب.

وفيما يتعلق بصيانة طريق الشويرف – برطمة الشاطئ فقد تم إحاطة المعنين علماً ببرنامج الوزارة من خلال جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بإدراج مشروع صيانة الجزء الاكثر تضرراً في هذا الطريق ضمن الترتيبات المالية لسنة 2019.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم أعيان من الجنوب ورؤساء المصالح والأجهزة التابعة للوزارة في القريب العاجل لتوضيح برنامج عمل الوزارة من خلال مخصصات حل مختنقات الجنوب من جهة ومخطط الوزارة لتنمية طرق ومطارات الجنوب.