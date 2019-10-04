مواصلات «الوفاق» تستعرض برامج تطوير المنفذ البري وازن ومهبط الطيران بنالوت

استقبل وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق الوطني ميلاد معتوق، الخميس، بديوان الوزارة في طرابلس، عميد بلدية نالوت عبدالوهاب سالم الحجام.

وبحسب مكتب شؤون الإعلام بالوزارة، فإن عميدالبلدية قدم عدد من المقترحات بشأن تطوير المنفذ البري وازن ومهبط الطيران بنالوت وصيانة الطريق البري بين نالوت ومنفذ وازن البري.

كما طلب عميد البلدية من الوزارة إدراج هذه المشاريع ضمن خطتها خلال عامي 2019 – 2020 لأهمية هذه المشروعات وعلى الأخص تطوير المنفذ البري الذي يقدم خدمة لكافة الليبيين.

وعرض العميد ما قامت به البلدية بخصوص تحسين الخدمات في منفذ وازن كمبادرة منها لمساعدة السلطة المركزية في استكمال المشاريع الأخرى ذات الصلة، والتي لا يمكن تغطية تكاليفها من خلال سلطة البلدية.

وفي رد الوزير على هذه المقترحات قام بإصدار تعليماته إلى الجهات المختصة التابعة للوزارة بتشكيل فريق عمل والقيام بزيارة ميدانية إلى مدينة نالوت لدراسة هذه المقترحات ووضع مجال عمل لتنفيذ ما جاء بها.

كما تطرق الوزير إلى قرار إنشاء مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية الذي أنشئ مؤخرا بقرار من مجلس الوزراء بيّن من خلاله إدارة وتطوير وتشغيل كافة المنافذ البرية للدولة والتعامل معها مثلها مثل المنافذ الجوية والبحرية.

من جهته رحب عميد البلدية بالخطوات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن معربا عن استعداده واستعداد بلدية نالوت للمساهمة مع وزارة المواصلات وغيرها من الوزارات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في توفير الخدمات اللازمة للمواطن أينما كان وأيضا المساهمة في وضع الأسس اللازمة لبناء الدولة المدنية الحديثة، وفق قوله.

