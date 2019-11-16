موجة مدّ عاتية جديدة تجتاح «البندقية» الإيطالية

شهدت مدينة البندقية الإيطالية، الجمعة، مستويات مرتفعة من المياه بعد أيام من تعرضها لأسوأ موجة فيضانات خلال أكثر من 50 عاما.

وقالت سلطات المدينة إن موجة المد بلغ ارتفاعها 154 سنتيمترا، وهو ما يقل بقليل عن التوقعات ويقل عن المنسوب المسجل يوم الثلاثاء وهو 187 سنتيمترا والذي كان ثاني أعلى منسوب تشهده البندقية في تاريخها.

هذا وأعلنت سلطات مدينة البندقية الإيطالية حالة الطوارئ بالمدينة، في وقت سابق، إثر تعرضها لأسوأ فيضانات منذ العام 1966.

وقال عمدة المدينة في تصريحات صحفية إنه تم إعلان حالة الطوارئ في المدينة المُدرجة على قائمة مواقع التراث العالمي التابعة لتابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) بعد غرق 80% منها.

هذا وبلغ ارتفاع المياه في البندقية الشهيرة بقنواتها المائية، الثلاثاء الماضي، مستوى غير مسبوق منذ خمسين عاما، حيث وصل 1.87 مترا. ومنذ بدء تسجيل المستويات عام 1923 تخطت المياه مرة واحدة ذلك المستوى لتصل 1.94 مترا عام 1966.

ويبلغ عدد سكان البندقية 50 ألف نسمة فقط لكنها تستقبل ما مجموعه 36 مليون زائر سنويا.