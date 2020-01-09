موسكو تدعو إلى تهدئة فورية في منطقة الخليج العربي

قال الممثل الدائم للاتحاد الروسي في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الخميس، إن روسيا تدعو إلى وقف التصعيد الفوري في منطقة الخليج العربي.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن الممثل الروسي قوله، إن ثمن النزاع في المنطقة مرتفع للغاية، حسب قوله.