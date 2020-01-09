موسكو تدعو إلى تهدئة فورية في منطقة الخليج العربي

قال الممثل الدائم للاتحاد الروسي في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الخميس، إن روسيا تدعو إلى وقف التصعيد الفوري في منطقة الخليج العربي.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن الممثل الروسي قوله، إن ثمن النزاع في المنطقة مرتفع للغاية، حسب قوله.
وأضاف:
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني أكثر من غيرها من تشويه القانون الدولي والتدخل الطائش لسنوات عديدة.
وتابع:
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي لم يحل، والغزو غير المشروع للعراق، والعنف المستمر في أفغانستان، واغتيال الزعيم الليبي وتدمير البلاد، ومحاولة الإطاحة بالسلطة الشرعية في سوريا، والانتقام خارج نطاق القضاء ضد مسؤول من سلطة ذات سيادة في دولة ثالثة، ما هي إلا أمثلة قليلة على الأعمال التي خلفت جراحًا في صلب القانون الدولي والنظام.
ووفقا لـ”نيبينزيا”، فإن سبب كل هذه الأحداث هو انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني والتي وافق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي لها أهمية أساسية لعدم انتشار الأسلحة النووية.
وشدد قائلاً:
كنتيجة لمواجهة متزايدة، كانت المنطقة والعالم بأسره على شفا نزاع، لا يمكن التنبؤ بعواقبه.
ودعا إلى وقف التصعيد الفوري مشيرا إلى أن خطر النزاع كبير للغاية، والثمن مرتفع.
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