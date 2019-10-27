موسكو تُشكك في الرواية الأمريكية حول مقتل «البغدادي»

أعربت موسكو، الأحد، عن تشككها في رواية واشنطن بشأن العملية التي قالت إنها نفذتها أمس في سوريا وأسفرت عن مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي، مؤكدة أن موت البغدادي لا أهمية له على الوضع بسوريا، بحسب ما أفادت به وكالة “سبوتنيك”.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في بيان:

ليس لدى وزارة الدفاع الروسية معلومات موثوقة عن سلوك الجيش الأمريكي في الجزء الخاضع لسيطرة تركيا من منطقة تصعيد إدلب في عملية القضاء على الزعيم السابق لتنظيم “داعش” الإرهابي، أبو بكر البغدادي.

وأشار البيان إلى أن الزيادة في عدد المشاركين المباشرين والبلدان التي يُزعم أنها شاركت في هذه العملية، مع كل تلك التفاصيل المتناقضة تمامًا، تثير تساؤلات وشكوكا مشروعة حول صحة نجاحها”.

وأضاف البيان أنه يتوجب على الولايات المتحدة الأمريكية تقديم أدلة مباشرة على إقامة زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي البغدادي في المنطقة.

وأكدت الوزارة في البيان أن الإعلان الجديد عن مقتل أبو بكر البغدادي ليس له أي أهمية عملية على الإطلاق على الوضع في سوريا أو على تصرفات الإرهابيين الباقين في إدلب.

وأضاف البيان:

يمكن الترحيب بأي حقيقة من شأنها إضعاف الإرهاب الدولي. إلا أن في هذه المناسبة، فإن أول ما يزعجنا هو الخلفية (البغدادي شوهد من على الطريق الأخير خمس مرات على الأقل)، وثانياً، فهم أن مكافحة الإرهاب مهمة معقدة بكثير، وأكثر من التصفية الجسدية لقيادتها، حتى الأكثر خطورة منهم.

كما أشارت الدفاع الروسية في البيان إلى أنه في الأيام الأخيرة لم تسجل أي غارات جوية من الولايات المتحدة أو التحالف الدولي في محافظة إدلب شمالي سوريا.

من جانبه أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في عملية سرية نفذتها قوات أميركية خلال الليل في قرية باريشا في محافظة إدلب شمالي غربي سوريا.

وفي خطاب له، الأحد، أكد ترامب أن البغدادي قُتِل بعد أن فجر سترة ناسفة كان يرتديها عقب حشره في نفق أسفل المجمع السكني الذي كان يسكن فيه، مشيرا إلى أن البغدادي قُتِل مع 3 من أطفاله.

وقال إنه جرى التعرف على هوية زعيم تنظيم الدولة من خلال نتائج اختبارات أجريت بعد العملية، وأشار إلى أن القوات الأميركية ظلت في الموقع لمدة ساعتين تقريبا.