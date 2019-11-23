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موسكو تُعرب عن قلقها من التواجد العسكري الأمريكي في اليابان

عين ليبيا | آخر تحديث: 23 نوفمبر 2019 - 19:58
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يتواجد نحو 54 ألف جندي أميركي في اليابان بموجب اتفاق أمني. [إنترنت]
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن التواجد العسكري الأميركي على الأراضي اليابانية يُعيق تطوير علاقات وثيقة بين روسيا واليابان، ويبقى مصدر قلق لموسكو.

وعلى هامش اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين، السبت، في مدينة ناغويا اليابنية، أضاف لافروف:

هذه القوات بالطبع عائق في طريق تحسين نوعية العلاقات الروسية اليابانية.

وأوضح أن قلق موسكو على أمنها الخاص ينبع من تواجد ونشر والتعزيز المستمر للتحالف السياسي والعسكري الأميركي الياباني.

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هذا ويتواجد نحو 54 ألف جندي أميركي في اليابان بموجب اتفاق أمني متبادل بين البلدين، بحسب بيانات الجيش الأميركي.

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