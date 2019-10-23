مُحافظ مصرف ليبيا يُشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد بواشنطن

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لمجلس المحافظين لصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأوضح المصرف في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الجلسة تأتي لاستعراض ومناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالاقتصاد العالمي والأفاق المستقبلية والتنمية الدولية في ظل التحديات القائمة والتي من أهمها الصراعات التجارية بين الدول الكبرى.

كما ناقشت الجلسة تطورات النظام المالي العالمي وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالإصلاحات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى دفع عجلة النمو والحد من مستوى الفقر والبطالة وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.