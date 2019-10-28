مُرشح سابق عن حزب «يميني متطرف» يُطلق النار على مسجد في فرنسا

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن سيارة تم إحراقها، بالتزامن مع إطلاق النار على المسجد، الواقع في منطقة “بيرينيس أتلانتيك”.

وأعلنت الشرطة الفرنسية اعتقالها المشتبه فيه بالقرب من منزله، بعد الحادث الذي وقع خلاله انفجار صغير يُعتقد أنه من عبوة بنزين أشعلت فيها النار بالقرب من المسجد.

وفي تغريدة عبر حسابها على تويتر، شكرت الشرطة الناس على التزامهم بمعايير وإجراءات السلامة في المكان.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في الشرطة، قوله إن الرجل المُسن البالغ 84 عامًا الذي أطلق الرصاص فأصاب شخصين عند المسجد له صلات باليمين المتطرف.

وقال مصدر آخر مطلع إن المهاجم كان مرشحا عن حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان في عام 2015.