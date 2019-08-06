مُطالبات أوروبية بالإفراج الفوري عن «سرقيوة»

أعربت سفارات ⁧(‫بريطانيا‬⁩- كندا‬⁩- فنلندا‬⁩- فرنسا‬⁩- ألمانيا‬⁩- إيطاليا‬⁩ ⁧‫وهولندا‬⁩)، ⁧‫وبعثة الاتحاد الأوروبي‬⁩ لدى ⁧‫ليبيا‬⁩ عن قلقها العميق إزاء اختفاء عضو مجلس النواب سهام سرقيوة، داعيةً إلى الإفراج الفوري عنها.

جاء ذلك في بيان مشترك الثلاثاء، نشرته الصفحة الرسمية لسفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا.

ودعا البيان السُلطات المعنية إلى التحقيق العاجل وتقديم تفاصيل عن مكان وجود سرقيوة.

وأضاف البيان:

نُلاحظ بقلق الاتجاه المقلق لحالات الاختفاء القسري الأخيرة والاعتقالات غير القانونية في ليبيا، والتي تُشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، المُساءلة أمام القانون حق أساسي يجب احترامه وأن يحظى به جميع الليبيين.

وأوضح البيان أن تحقيق الاستقرار طويل المدى، يتطلّب من جميع الليبيين رجالاً ونساءاً، المشاركة في تحديد ومعالجة دوافع الصراع، وإدماج النساء في هذه العملية أمر بالغ الأهمية.

كما أعادت السفارات وبعثة الاتحاد الأوروبي تأكيدهم على دعمهم للمساواة في الحقوق والمشاركة الفعّالة للمرأة في جميع مراحل عملية السلام الانتقالية في ليبيا، بحسب البيان.