الرئيسية | ليبيا

مُطالبات أوروبية بالإفراج الفوري عن «سرقيوة»

عين ليبيا | آخر تحديث: 6 أغسطس 2019 - 21:06
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

أعربت سفارات ⁧(‫بريطانيا‬⁩- كندا‬⁩- فنلندا‬⁩- فرنسا‬⁩- ألمانيا‬⁩- إيطاليا‬⁩ ⁧‫وهولندا‬⁩)، ⁧‫وبعثة الاتحاد الأوروبي‬⁩ لدى ⁧‫ليبيا‬⁩ عن قلقها العميق إزاء اختفاء عضو مجلس النواب سهام سرقيوة، داعيةً إلى الإفراج الفوري عنها.

جاء ذلك في بيان مشترك الثلاثاء، نشرته الصفحة الرسمية لسفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا.

ودعا البيان السُلطات المعنية إلى التحقيق العاجل وتقديم تفاصيل عن مكان وجود سرقيوة.

وأضاف البيان:

نُلاحظ بقلق الاتجاه المقلق لحالات الاختفاء القسري الأخيرة والاعتقالات غير القانونية في ليبيا، والتي تُشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، المُساءلة أمام القانون حق أساسي يجب احترامه وأن يحظى به جميع الليبيين.

وأوضح البيان أن تحقيق الاستقرار طويل المدى، يتطلّب من جميع الليبيين رجالاً ونساءاً، المشاركة في تحديد ومعالجة دوافع الصراع، وإدماج النساء في هذه العملية أمر بالغ الأهمية.

أخبار ذات صلة
لجنة الطوارئ تُناقش الأوضاع الخدمية في مدينة غريان

كما أعادت السفارات وبعثة الاتحاد الأوروبي تأكيدهم على دعمهم للمساواة في الحقوق والمشاركة الفعّالة للمرأة في جميع مراحل عملية السلام الانتقالية في ليبيا، بحسب البيان.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن