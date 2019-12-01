نائب أردوغان: الاتفاقية مع حكومة ليبيا الشرعية فتحت طريقا أمامنا

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن الاتفاقية التي أبرمتها بلاده مع حكومة الوفاق الوطني فتحت طريق أمام تركيا.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أوقطاي، قوله في كلمة ألقاها خلال فعالية بولاية يوزغات وسط البلاد، إن تركيا أبرمت الاتفاقية مع ليبيا في ظل محاولة قوى دولية حشر تركيا في الزاوية فيما يتعلق بشرقي البحر المتوسط، وفق قوله.

وأوضح أن تركيا أبرمت مع ليبيا اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وأضاف: