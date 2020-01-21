نائب إيراني يعرض مكافأة بـ3 ملايين دولار لمن يقتل «ترامب»

قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، إن نائباً إيرانياً أعلن عن مكافأة قدرها 3 ملايين دولار لمن يقتل الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ونقلت الوكالة عن النائب أحمد حمزة قوله:

بالنيابة عن شعب إقليم كرمان، سندفع مكافأة 3 ملايين دولار نقداً لمن يقتل ترمب.

يُشار أن إقليم كرمان هو مسقط رأس قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة جوية أميركية بالعراق في الـ3 من يناير الجاري، بأوامر من الرئيس دونالد ترمب.

من جهته وصف السفير الأمريكي لشؤون نزع السلاح روبرت وود، عرض المكأفاة بأنه سخيف، مشيرا إلى أنه يبرز الأسس الإرهابية للحكومة الإيرانية، حسب قوله.

وقال “وود” للصحافيين في جنيف :