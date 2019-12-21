 نائب الرئيس التركي: الجمهورية التركية مستعدة لتقييم ما يلزم اتخاذه من إجراءات في حال ورود طلب من أشقائنا الليبيين.

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 21 ديسمبر 2019 - 12:26
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