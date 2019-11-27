نتيجة الاعتداءات المستمرة على مكونات الشبكة.. «العامة للكهرباء» تُخلي مسؤوليتها من حدوث أي انقطاعات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأربعاء، عن تكرر حادثة سرقة الأسلاك الكهربائية.

ونقلت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن مدير إدارة توزيع زليتن قوله، إن مجموعة مجهولة قامت ليل الثلاثاء/الأربعاء بسرقة أسلاك خط المشتل 2من 30محطة ماجر المجرورة مسافة 1800 متر.

كما أفاد مدير إدارة توزيع زليتن بقيام مجموعة وصفها بـ”الخارجة عن القانون” بسرقة أسلاك مسافة 1050متر بمنطقة أزدو التابعة لدائرة شرق زليتن.

هذا وأخلت الشركة العامة للكهرباء مسؤليتها من حدوث أي انقطاعات بشبكة التوزيع نتيجة هذه الاعتداءات المُستمرة على مكونات الشبكة الكهربايية، بالاضافة إلى الخسائر الكبيرة التي تتكبدها جراء تلك الجرائم المتكررة وشبه اليومية.