نتيجة لسوء الأحوال الجوية وفصل الكهرباء.. انقطاع المياه عن المنطقة الوسطى وطرابلس

أعلن جهاز النهر الصناعي عن انقطاع المياه عن بعض مدن الوسطى والعاصمة طرابلس.

وأرجع الجهاز في بيان الخميس، أسباب الأنقطاع إلى سوء الأحوال الجوية أمس الأربعاء بمطنقة حقول آبار مياه منظومة الحساونة – سهل الجفار وحدوث فصل للكهرباء بشكل طارئ عن الحقل الشرقي الأمر الذي أدى لتوقف آبار الحقل عن العمل وانقطاع المياه.

وأكد جهاز النهر الصناعي أن العمل جاري حاليًا من كافة الكوادر الفنية بالمنظومة وبالتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء على إعادة التيار الكهربائي للحقل وشحن محطات الكهرباء لإعادة تشغيل الآبار وضخ المياه في أقرب وقت ممكن.