نصر الله : نراقب التطورات والاحتمالات مفتوحة

أعلن العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، أن الحزب “يراقب كل التطورات في المنطقة، وكل الاحتمالات مفتوحة”، مضيفاً “نحن نقاتل في الجنوب وعيننا على غزة”.

وربط نصر في كلمة له أمس بين “وقف العدوان على غزة ووقف اطلاق النار في الجنوب”، متابعاً أنه “عندما يقف اطلاق النار في غزة ويقوم العدو بأي عمل سنعود للعمل على القواعد والمعادلات التي كانت قائمة، فالمقاومة عملها ردع العدو وستكون ردودنا متناسبة”.

وأضاف نصرالله “من يهددنا بالتوسعة في الحرب نهدده بالتوسعة كذلك، ومن يتصور أن المقاومة في لبنان تشعر لو للحظة واحدة بخوف أو ارتباك هو مشتبه ومخطئ”.

وأشر نصر الله إلى أن الحرب في الجبهة الجنوبية اللبنانية تجري “ضمن حدود وضوابط”، موضحاً أن “هذه التجربة ثبتت موازين الردع واثبتت أن لبنان لديه قوة ردع”.

سياسيا أعلن نصر الله أن “كل الوفود التي أتت إلى لبنان خلال الأشهر الماضية لها هدف واحد هو أمن “اسرائيل” وحمايتها ووقف اطلاق النار على المواقع الإسرائيلية ، وإعادة الـ 100 ألف مستوطن إلى المستوطنات”، مضيفاً أن هذه الوفود الغربية “تتبنى بالمطلق الورقة الاسرائيلية وتكتفي بتقديمها للبنان ولا تتناول في اوراقها أي أمر يتعلق بما يحصل في غزة من عدوان وجرائم ومجاعة أو الاعتداءات على لبنان”.