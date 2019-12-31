نعمان بن عثمان: «أجنحة الشام» مستمرة في تسيير الرحلات من دمشق إلى بنغازي

قال رئيس مؤسسة كويليام الدولية للأبحاث نعمان بن عثمان، إن طائرات شركة “أجنحة الشام” التي تحدث عنها المبعوث الأممي في تصريحاته الأخيرة، مستمرة في تسيير الرحلات من دمش إلى بنغازي.

وأضاف بن عثمان في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن الرحلات لازالت مستمرة حتى اليوم، ولا يُعرف ماذا يُحمل على متن هذه الطائرات.

طائرات شركة #أجنحة_الشام التي تسير الرحالات المستمرة من #دمشق إلى #بنغازي و تحدث عنها غسان سلامة و بانها غير معلومة المهمة و ماذا تحمل من #سوريا إلى بنغازي ..

لازالت مستمرة حتى اليوم …

ايش تفسيركم يا فروخ الحجالات يا #قرامطة يا متاع باب الحارة ؟ pic.twitter.com/evKppNlbpe — noman benotman (@nbenotman) December 31, 2019

وفي سياقٍ ذي صلة اتهمت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، ما يُعرف بهيئة الاستثمار التابعة لقوات حفتر بأنها تُقيم علاقات تجارية مشبوهة، وتسير رحلات جوية مباشرة بين مطاري بنينا في بنغازي ودمشق، وتمنح موافقة لشركة أجنحة الشام وشركات أخرى لتسيير هذه الرحلات.

وقال الوزارة في بيان، في وقت سابق، إن شركة أجنحة الشام متورطة في نقل عتاد وأسلحة ومقاتلين للنظام السوري لتغذية وإطالة أمد الصراع في سوريا.

من جهتها نفت شركة الطيران السورية الخاصة “أجنحة الشام” الاتهامات الموجهة ذدها.

وقال مصدر في “أجنحة الشام” لقناة “روسيا اليوم” إن تلك الاتهامات غير واقعية وغير حقيقية ووصفها بأنها سخيفة، على حد تعبيره.

وأوضح المصدر أن ما تقوم به الشركة هو تلبية طلبات الجالية السورية المقدرة بنحو مليون شخص، بتشغيل رحلات “تشارتر” غير منتظمة بين بنغازي ودمشق، وأمّنت لهم خط نقل مباشرا بعدما كانوا يعانون من عبء السفر عبر اسطنبول أو بيروت أو القاهرة، ومنها إلى دمشق، وفق قوله.

هذا وأعلنت شركة “أجنحة الشام” للطيران عن تسيير رحلة مباشرة من مطار دمشق العالمي إلى مطار بنينا الدولي ابتداء من يوم الـ11 من أكتوبر الماضي.

يُشار أن شركة “أجنحة الشام” هي الشركة الاجنبية الوحيدة التي دخلت الأجواء الليبية، منذ أحداث عام 2014.

هذا وبدأت الشركة العام الماضي تسيير رحلاتها إلى تونس للمرة الأولى.

و”أجنحة الشام” للطيران هي شركة طيران سورية خاصة، تتخذ من مطار دمشق الدولي مقرًا لها ومركزًا لتشغيل عملياتها المحلية والدولية.

وتمتلك شركة طيران أجنحة الشام أسطولا جوية يتكون من طائرتين إحداهما إيرباص A320-214 والأخري ماكدونيل دوغلاس MD-83.

وتعتبر شركة أجنحة الشام للطيران، الناقل الثاني في سوريا، وتملكها مجموعة شموط التجارية، وتأسست عام 2008 واضطرت، بسبب العقوبات الاقتصادية على سوريا، للتوقف عن العمل مع بدايات 2012، لتعاود إطلاق رحلاتها في أيلول 2014، وهو العام الذي تم اعتمادها فيه كناقل وطني سوري.

وفي سياقٍ ذي صلة نشرت وكالة رويترز في نيسان 2018، تقريرًا كشفت فيه عن تورط “أجنحة الشام” بنقل مقاتلين روس متقاعدين إلى سوريا.

وقالت الوكالة في تحقيقها إن الشركة تقوم برحلات جوية من دمشق واللاذقية إلى مطار روستوف الروسي، لنقل جنود روس لمساعدة النظام السوري في حربه ضد المعارضة، بحسب الوكالة.