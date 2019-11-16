«نعمان بن عثمان»: أدعو إلى قطيعة تامة مع بقايا النظام السابق

أكد رئيس مؤسسة كويليام للأبحات الدولية نعمان بن عثمان، أن المشكلة ليس في وجود جيش أو شرطة كما يحاول أن يروج البعض.

وأضاف في تصريح صحفي يقول:

هؤلاء يريدون هُبل يعبدوه لأنهم عاشوا طول عمرهم عبيد، إن بعض الليبين غير قادرين على تحمل أعباء الحرية، لأنهم تربوا على الذل والعبودية والخضوع ومسح الأحذية.

ونوه بن عثمان بأن الحرية ثمنها باهض تحتاج إلى رجال ليس بالسلاح فقط هي كلمة وموقف شجاع، وفق قوله.



وتابع:

أنتم غير مؤهلين نفسيا ودهنياً وإنسانياً أن تكونوا احرار. أنتم تتمنون أن يأتي حاكم ليمسح بكرامتكم إلى الأرص وتعترفون له كل صباح نعم سيدي. لن نسمح لكم إطلاقا فرض هده الثقافة على كل الليبيين بعد أن تحرروا وإلى الأبد.

واختتم بن عثمان تصريحه بالقول:

أدعو إلى قطيعة تامة مع بقايا النظام السابق