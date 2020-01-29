نُشوب حريق بناقلة نفط قُبالة سواحل الإمارات

المعطيات الأولية تُشير إلى أن الحريق وقع نتيجة حادث عرضي. [سوشيال ميديا]

أفاد مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني، بتلقيه تقارير عن احتراق ناقلة نفط شمال غربي إمارة الشارقة في الإمارات.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي قوله إنه على علم بحادث قبالة ساحل الشارقة بالإمارات.

وتداول تشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيدي أظهر نشوب الحريق باناقلة النفط.

كما نقلت رويترز عن هيئة النقل الإماراتية قولها إنها تعمل على إخماد حريق اندلع على متن ناقلة نفط قرب سواحل الشارقة.

وقال موقع “تانكر تراكر” -المتخصص في حركة النقل البحري وناقلات النفط- إن الناقلة “زويا 1” خالية من النفط الخام وموجودة بالمنطقة منذ عام.

ونوهت وكالة أنباء الإمارات بأن الباخرة لا تحمل شحنات نفطية، وأن المعطيات الأولية تُشير إلى أن الحريق وقع نتيجة حادث عرضي.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم إنقاذ بحارة وطاقم باخرة بنمية غير محملة بعد نشوب حريق بها.

من جهتها أفادت شبكة الجزيرة بأن الناقلة المذكورة كانت موضوع نزاع قانوني بين شركة سويسرية وإحدى الشركات التابعة للشركة الأم المالكة للسفينة، وهي شركة لديها مقر بدبي في الإمارات.

وأوضحت هذا النزاع جعل طاقم السفينة عالقا عليها منذ مدة طويلة، وبحسب التقارير الصحفية فإن طاقم السفينة مكون من 16 أو 17 بحارا من الجنسيتين الباكستانية والهندية، ولم يكن يسمح لهم بدخول الإمارات، ولذلك كانت الشركة الأم مضطرة لنقل المواد الغذائية والمياه لهم ليتمكنوا من الصمود على متن السفينة.