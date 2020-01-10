هاشتاغ #لن_تدخلوها يتصدر الترند على تويتر

تصدر وسم هاشتاغ #لن_تدخلوها قائمة الترند في ليبيا.

وأطلق الوسم رئيس مؤسسة كويليام الدولية للأبحاث نعمان بن عثمان، خلال مقابلة تلفزيونية عبر قناة “ليبيا الأحرار”، وذلك للتنديد بعدوان قوات حفتر على العاصمة طرابلس المستمر منذ الـ4 من أبريل الماضي.

وطالب بن عثمان بالتفاعل مع الهاشتاغ ونشره على أوسع نطاق.

هذا ولاقا الوسم تفاعلاً واسعاً حيث تداوله عشرات النشطاء والمغردين على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

#لن_تدخلوها#الامارات_تقتل_الليبيين

القصف لم يتوقف على الابرياء ……. هكذا الجبناء.

بإذن الله مسح في المحاور ….. الثقة في الله زي ما نقولوا دائما ومن ثم احرار ليبيا.

بإذن الله مقربتكم على أسوار طرابلس.

الله أكبر يا أحرار. pic.twitter.com/Bq32nnkdOP — 3la_Omar (@Alaaedd03919036) January 10, 2020

#لن_تدخلوها



بكل بساطه سنحاربكم حتى نهايتكم بإذن الله، ويا أهلنا اصبروا وصابروا وبإذن الله بإذن الله خير.



اللهم سدد رمي رجالنا وانصرهم وثبتهم — عبدالمالك المدني (@madaNea14) January 10, 2020

وعبر النشطاء عن رفضهم واستنكارهم لعدوان حفتر والدعم الأجنبي المستمر له.

اسبارطه سلمتي وعاشت ليبيا حره ابيه لامكان فيها لأصنام الطغاة وعبيدهم الأنذال نعم لدولة المدنيه دولة القانون والدستور والحريات #لن_تدخلوها @nbenotman pic.twitter.com/3tDfx208uR — Mohammed Abozakouk (@Hammady_21) January 10, 2020

يا رويبضة العصر لعنكم الله اين ما كنتم و بنذكركم بحاجة بخصوص #طرابلس راهي حُريق عليكم و #لن_تدخلوها بس🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/XmrSJfgoXG — Mohammed Daza (@Daza11Daza) January 10, 2020

#لن_تدخلوها باذن الله ونحن فيه تدخلها فقط على جثثنا والاشلاء والركام جميعا دون طرابلس #طرابلس_تدعم_بركان_الغضب دونه رجال ونساء وشيوخ واطفال نحن جميعا دونه — Manal Mohammed (@ManalMo91743641) January 10, 2020

#لن_تدخولها

بإذن الله أو مهما كان من عميل أو خاين زارعين في طرابلس أو همها دعمتهم دول #ستسقط_على_اسورها_لا_تأتي_اليه pic.twitter.com/hNFuUFidot — Moez45 (@Moez451) January 9, 2020

يأتي ذلك في حين، أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمتهما أمس في اسطنبول، دعوة مشتركة إلى أطراف النزاع الليبي لإعلان هدنة اعتبارًا من ليلة السبت/الأحد المقبل، وشددا على أهمية مشاركة كافة الأطراف والدول المعنية بالملف الليبي في الجهود المبذولة لحل هذه الأزمة،

واتفق الرئيسان على تكليف وزراء الخارجية والدفاع في البلدين بمواصلة الاتصالات خلال الأيام المقبلة مع كل الأطراف لحشد الدعم لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من يوم 12 يناير الجاري.

ولاقت دعوة إردوغان وبوتين المشتركة قبولًا لدى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، والمجلس الأعلى للدولة، وكذلك المبعوث الأممي غسان سلامة، الذي دعا جميع الأطراف الدولية والمحلية إلى الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار والوقف الفوري للعمليات العسكرية في جميع أنحاء ليبيا.

وناشد المجتمع الدولي، خصوصا الدول المعنية بالملف الليبي، الاستفادة من الزخم الراهن للدفع قدمًا بمسار برلين للوصول إلى توافق دولي حول الأزمة الليبية في أقرب وقت ممكن.

من جانبه أعلن الناطق باسم قوات حفتر “أحمد المسماري” في بيان مرئي، الخميس، ترحيبهم بالمبادرة التركية الروسية لوقف إطلاق النار، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار العمليات العسكرية لقواتهم.

من جهته قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إنه حاول خلال لقائه الأخير مع خليفة حفتر بالعاصمة روما، إقناعه بالتراجع عن مبادرته العسكرية وتبني طريق التفاوض الذي يفيد في توجيه ليبيا نحو صلح دائم.