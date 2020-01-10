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هاشتاغ #لن_تدخلوها يتصدر الترند على تويتر

عين ليبيا | آخر تحديث: 10 يناير 2020 - 14:31
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تصدر وسم هاشتاغ #لن_تدخلوها قائمة الترند في ليبيا.

وأطلق الوسم رئيس مؤسسة كويليام الدولية للأبحاث نعمان بن عثمان، خلال مقابلة تلفزيونية عبر قناة “ليبيا الأحرار”، وذلك للتنديد بعدوان قوات حفتر على العاصمة طرابلس المستمر منذ الـ4 من أبريل الماضي.

وطالب بن عثمان بالتفاعل مع الهاشتاغ ونشره على أوسع نطاق.

هذا ولاقا الوسم تفاعلاً واسعاً حيث تداوله عشرات النشطاء والمغردين على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وعبر النشطاء عن رفضهم واستنكارهم لعدوان حفتر والدعم الأجنبي المستمر له.

يأتي ذلك في حين، أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمتهما أمس في اسطنبول، دعوة مشتركة إلى أطراف النزاع الليبي لإعلان هدنة اعتبارًا من ليلة السبت/الأحد المقبل، وشددا على أهمية مشاركة كافة الأطراف والدول المعنية بالملف الليبي في الجهود المبذولة لحل هذه الأزمة،

واتفق الرئيسان على تكليف وزراء الخارجية والدفاع في البلدين بمواصلة الاتصالات خلال الأيام المقبلة مع كل الأطراف لحشد الدعم لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من يوم 12 يناير الجاري.

ولاقت دعوة إردوغان وبوتين المشتركة قبولًا لدى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، والمجلس الأعلى للدولة، وكذلك المبعوث الأممي غسان سلامة، الذي دعا جميع الأطراف الدولية والمحلية إلى الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار والوقف الفوري للعمليات العسكرية في جميع أنحاء ليبيا.

وناشد المجتمع الدولي، خصوصا الدول المعنية بالملف الليبي، الاستفادة من الزخم الراهن للدفع قدمًا بمسار برلين للوصول إلى توافق دولي حول الأزمة الليبية في أقرب وقت ممكن.

من جانبه أعلن الناطق باسم قوات حفتر “أحمد المسماري” في بيان مرئي، الخميس، ترحيبهم بالمبادرة التركية الروسية لوقف إطلاق النار، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار العمليات العسكرية لقواتهم.

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من جهته قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إنه حاول خلال لقائه الأخير مع خليفة حفتر بالعاصمة روما، إقناعه بالتراجع عن مبادرته العسكرية وتبني طريق التفاوض الذي يفيد في توجيه ليبيا نحو صلح دائم.

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