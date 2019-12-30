هبوط اضطراري لطائرة ركاب قطرية في مطار بموسكو كانت متجهة من الدوحة إلى أوسلو

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 30 ديسمبر 2019 - 11:09
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