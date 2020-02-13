عربي ودولي

هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية شمال العراق

عين ليبيا | نُشر الخميس، 13 فبراير 2020 - 21:55
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عربي ودولي
لم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم. [أرشيف/إنترنت]

أفادت قناة “روسيا اليوم”، بأن هجوما صاروخيا وقع على قاعدة “K1” في محافظة كركوك شمالي العراق، والتي تتمركز فيها قوات أمريكية.

ونقلت القناة عن مصادر قولها، إن طيرانا كثيفا يغطي منطقة القاعدة في كركوك عقب عملية القصف.

من جهتها أكدت خلية الإعلام الأمني في بيان لها “عملية القصف” على قاعدة “K1″، من دون خسائر تذكر.

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وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن الفاعلين، وقد عثرت على منصة للإطلاق وهي تحمل 11 صاروخا لم تطلق بعد.

وشدد البيان على أنه تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا.

هذا ولم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

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