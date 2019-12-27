هكذا تفاعل الليبيون مع «هاشتاغ» #قاوم_يا_أنيس_على_خاطر_صغارنا

أطلق نشطاء على موقع التدوينات القصيرة تويتر وسم “هاشتاغ” #قاوم_يا_أنيس_على_خاطر_صغارنا، وذلك للتنديد بقصف طيران قوات حفتر صيدلية ومخبز ومحال تجارية بمدينة الزاوية، الخميس.



وتصدر الهاشتاغ قائمة الترند بموقع تويتر في ليبيا.

تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي في #ليبيا وسم #قاوم_يا_أنيس_على_خاطر_صغارنا بعد انتشار تسجيل مصور لزوجة أحد الضحايا وهي تحاول إنقاذه بعد قصف الطيران التابع لـ #حفتر مدينة #الزاوية. pic.twitter.com/NLgXaq4mEM — ليبيا بانوراما (@lpc_ly) December 27, 2019

قاوم يا أنيس.لاجل اطفال انت ليهم ونيس.الله الله قاوم ياعشير.لاجــلـي ناوالطـفل الصغيرالله الله عليك موقف عــسير.منه الجوف غازيه الحسـيس.قاوم ياحليلي لاجــلي نا، على خاطر عويلي..بـلاك انتـــوه يا نجمـه فليلي وحملي ايتام يتمهم خسيس.قاوم يا عز التربس #قاوم_يا_أنيس_على_خاطر_صغارنا pic.twitter.com/l7YXx9vhoU — Muazadeen Aldalah (@MuazadeenAldal2) December 27, 2019

يأتي ذلك في حين خرجت مظاهرات بمدينة الزاوية مساء الجمعة، للتنديد بقصف طيران قوات حفتر الذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من المدنيين.

شاهد | المتظاهرون في الزاوية ينددون بفتاوى مشايخ #السعودية المحرضة على عدوان حفتر ومليشياته على المدن الليبية #العدوان_على_طرابلس#ليبيا #طرابلس pic.twitter.com/WeoYE0ihEF — قناة فبراير (@FebruaryChannel) December 27, 2019

من جانبها شاركت الناشطة هالة زرتي الهاشتاغ بتغريدة قالت فيها:

هذه الجملة في مسامعنا طول الوقت و ستلاحق كل مجرم سولت له نفسه دعم المجرم ولو بحرف. هذه الجملة ستلاحقك يا حفتر واتباعك كالكابوس إلى نهاية اعماركم.

#قاوم_يا_انيس_على_خاطر_صغارنا

هذه الجملة💔 في مسامعنا طول الوقت و ستلاحق كل مجرم سولت له نفسه دعم المجرم ولو بحرف. هذه الجملة ستلاحقك يا #حفتر واتباعك كالكابوس الي نهاية اعماركم.

الله يرحمك يا انيس ويصبر زوجتك وأولادك على فراقك وحسبنا الله ونعم الوكيل 🤲 pic.twitter.com/tGbSRcfM9r — هالة زرتي (@hala_zerti76) December 27, 2019

وشيعت مدينة الزاوية ظهر الجمعة القتلى الذين سقطوا إثر استهداف المدينة في أكثر من غارة لطيران حفتر أمس الخميس لمناطق مدنية.

هذا وأفاد عميد بلدية الزاوية جمال بحر، الخميس، بمقتل 3 مواطنين وإصابة 10 آخرين في غارة لطيران حفتر على المدخل الشرقي للزاية، حيث المحال التجارية المزدحمة بالمواطنين.