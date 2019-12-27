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هكذا تفاعل الليبيون مع «هاشتاغ» #قاوم_يا_أنيس_على_خاطر_صغارنا

عين ليبيا | آخر تحديث: 27 ديسمبر 2019 - 17:54
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أطلق نشطاء على موقع التدوينات القصيرة تويتر وسم “هاشتاغ” #قاوم_يا_أنيس_على_خاطر_صغارنا، وذلك للتنديد بقصف طيران قوات حفتر صيدلية ومخبز ومحال تجارية بمدينة الزاوية، الخميس.

وتصدر الهاشتاغ قائمة الترند بموقع تويتر في ليبيا.

يأتي ذلك في حين خرجت مظاهرات بمدينة الزاوية مساء الجمعة، للتنديد بقصف طيران قوات حفتر الذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من المدنيين.

من جانبها شاركت الناشطة هالة زرتي الهاشتاغ بتغريدة قالت فيها:

هذه الجملة في مسامعنا طول الوقت و ستلاحق كل مجرم سولت له نفسه دعم المجرم ولو بحرف. هذه الجملة ستلاحقك يا حفتر واتباعك كالكابوس إلى نهاية اعماركم.

وشيعت مدينة الزاوية ظهر الجمعة القتلى الذين سقطوا إثر استهداف المدينة في أكثر من غارة لطيران حفتر أمس الخميس لمناطق مدنية.

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هذا وأفاد عميد بلدية الزاوية جمال بحر، الخميس، بمقتل 3 مواطنين وإصابة 10 آخرين في غارة لطيران حفتر على المدخل الشرقي للزاية، حيث المحال التجارية المزدحمة بالمواطنين.

#قاوم_يا_أنيس_على_خاطر_صغارنا 😥

Gepostet von ‎عبدالمالك المدني‎ am Donnerstag, 26. Dezember 2019
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