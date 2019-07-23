هيئة الرقابة الإدارية تقوم بمتابعة ميدانية لعمل شركة الكهرباء

قامت إدارة الرقابة على شركات النفط والطاقة بهيئة الرقابة الإدارية بمتابعة ميدانية لعمل الشركة العامة للكهرباء التقت خلالها مع مدير الإدارة العامة للإنتاج ومدير عام التحكم بالشركة.

وأوضحت الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية، أن الزيارة تأتي للوقوف على آخر المستجدات في موضوع طرح الأحمال والخطط الموضوعة لحلّ هذه المشكلة، والتعرف عن قرب عن أهم الصعوبات الإدارية التي من شأنها أن تواجه وتعرقل عمل الشركة في هذه الظروف

وتم تقديم شروحات عن الاستهلاك والفاقد اليومي للطاقة بكافة المناطق والمدن الليبية والاطلاع على البيانات التفصيلية لعمل بعض المحطات وما تحتاجه من أعمال صيانة لتحسين أدائها واستقرارها على الشبكة.

من جانبه أكد مدير الإدارة العامة للإنتاج أن الأسبوع القادم سيبدأ عمل الوحدة الثالثة للمساهمة في تحسين الشبكة بالمنطقة الجنوبية مُعرباً عن استغرابه حول ما يتناقله البعض على أنها أزمة مُفتعلة رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملين بالشركة متناسين كلّ أعمال التخريب والسرقة والتعديات والخسائر التي وصلت إلى حدّ سرقة الأعمدة والأسلاك والمحوّلات الكهربائية مثلما حصل بالجنوب الليبي، والتي تتطلب تكثيف الجهود الإرشادية والتوعوية للحدّ منها والتعريف بمخاطرها وتأثيرها على الشبكة، وفق قوله.

وأشار إلى توقف أعمال الصيانة وإشكالية قطع الغيار وتوريدها عبر خطوط الشحن المحدودة والتي تتطلب فحصها في مواقع التصنيع.

كما تم خلال المتابعة الميدانية الاستفسار عن عمل المحطات المتنقلة ودورها في تخفيف العبء، وأهمية الطّاقة الواردة من بعض الدّول الشقيقة وحجم الاستفادة منها بالمنطقة الشرقية والغربية.

من جهته تطرق مدير عام التحكم من خلال التقارير والنشرات الواردة بشكل يومي والمعدة بالتفصيل لكل عمل المحطات بربوع ليبيا وصولاً إلى المشاكل والتحديات التي تواجه عملهم؛ ومنها رفض بعض المناطق المشاركة في طرح الأحمال مما يؤثر سلباً على عملهم خاصة في أوقات الذروة و يحول دون توزيع طرح الأحمال بصورة عادلة.