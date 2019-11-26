هيئة الرقابة الإدارية تُناقش التقرير السنوي للعام الجاري

عُقِد الثلاثاء، بمقر هيئة الرقابة الإدارية في العاصمة طرابلس، اجتماع ضمّ رئيس الهيئة “سليمان الشنطي”، مع مدراء الإدارات الرقابية العامة، ومدير مكتب المستشارين، ومدير مكتب الشؤون القانونية ودراسة التشريعات، ومدير مكتب التخطيط، ومدير مكتب المتابعة بالهيئة.

واستعرض مدراء الإدارات الرقابية المشاكل التي تواجههم في إعداد التقارير والأسباب التي أدت إلى تأخير إحالة التقارير إلى مكتب التخطيط، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للهيئة على فيسبوك.