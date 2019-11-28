واشنطن بوست: الوفد الأمريكي أبلغ حفتر أن عواقب هجومه على طرابلس كارثية وطالبه بوقفه

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، عن دعوة الولايات المتحدة لخليفة حفتر إلى إنهاء عدوانه الذي وصفته بـ”المدمر” على العاصمة طرابلس.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوله إن أن اللقاء المُغلق الأخير الذي جمع الوفد الأمريكي رفيع المستوى مع حفتر، حمل رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة قلقة من التوغل العسكري في طرابلس الذي سيكون كارثيا من أي وقت مضى، بحسب الصحيفة.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن بلاده تسعى إلى حل الإشكاليات العالقة، وقد طلبت من جميع الأطراف إيجاد طرق للحد من العنف والذهاب نحو انتخابات حرة ونزيهة، وشددت على ضرورة الحد من التدخل الروسي في الشؤون الليبية.