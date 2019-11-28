الرئيسية | حرب طرابلس | ليبيا

واشنطن بوست: الوفد الأمريكي أبلغ حفتر أن عواقب هجومه على طرابلس كارثية وطالبه بوقفه

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 28 نوفمبر 2019 - 19:29
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، عن دعوة الولايات المتحدة لخليفة حفتر إلى إنهاء عدوانه الذي وصفته بـ”المدمر” على العاصمة طرابلس.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوله إن أن اللقاء المُغلق الأخير الذي جمع الوفد الأمريكي رفيع المستوى مع حفتر، حمل رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة قلقة من التوغل العسكري في طرابلس الذي سيكون كارثيا من أي وقت مضى، بحسب الصحيفة.

محتوى ذو صلة
أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يتقدمون بمشروع قانون لدعم الحل السلمي في ليبيا

وأوضح المسؤول الأمريكي أن بلاده تسعى إلى حل الإشكاليات العالقة، وقد طلبت من جميع الأطراف إيجاد طرق للحد من العنف والذهاب نحو انتخابات حرة ونزيهة، وشددت على ضرورة الحد من التدخل الروسي في الشؤون الليبية.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن