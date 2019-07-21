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ورشة عمل لتصنيف الجامعات الليبية محليًا ودوليًا

عين ليبيا | آخر تحديث: 21 يوليو 2019 - 19:45
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عُقِدت صباح الأحد، بصالة الاجتماعات بمركز اللغات الحية في جامعة طرابلس ورشة عمل تحت عنوان “تصنيف الجامعات الليبية محلياً ودولياً” برعاية وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل.

وشارك في الورشة عدد من مديري الهيئات والمراكز والإدارات التابعة للوزارة وبحضور عدد من رؤساء الجامعات ووكلاء الشؤون العلمية.

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وتخلل الورشة تقديم ثلاثة عروض مرئية توضح التصنيف الدولي للجامعات وعلاقته بالبحث العلمي وقواعد بيانات المعرفة الدولية وكذلك التصنيف الليبي للجامعات الليبية، بالإضافة إلى تجربة جامعة طرابلس في تصنيف كليات الجامعة.

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