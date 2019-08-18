وزاراتا العدل والداخلية تستعرضان آليات حماية المقار القضائية والعدلية

عُقِد صباح الأحد بمقر وزارة العدل في طرابلس، اجتماع ضم وزير العدل محمد لملوم، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، بحضور مدير مديرية أمن طرابلس ورئيس جهاز المباحث الجنائية ونائب رئيس جهاز الشرطة القضائية ومدير مكتب وزير الداخلية ورئيس قسم البحث الجنائي ومدير مكتب المعلومات والمتابعة بوزارة الداخلية.

وناقش الاجتماع التعاون المشترك والتباحث حول عدد من الأمور التي تهم الوزارتين، بالإضـافة لعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الاجتماع الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد والعاصمة طرابلس خصوصا والآليات التي تم اتخاذها لحماية المقار القضائية والعدلية وضمان استمرارها في أداء اعمالها.

كما تناول الاجتماع واقعة مقتل مدير مكتب المتابعة بوزارة العدل الأيام الماضية، والإجراءات التي اتخذتها الجهات الأمنية والضبطية لكشف الحقيقة وسرعة التوصل إلى الجناة الذين ارتكبوا هذا الفعل الشنيع و ضمان مثولهم أمام العدالة، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية لوزارة العدل على فيسبوك.