وزارة الأوقاف البحرينية تعلن إيقاف خطبة وصلاة الجمعة في كافة جوامع المملكة.. والسلطات الموريتانية تفرض حظراً للتجول ابتداء من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحاً