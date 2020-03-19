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وزارة الأوقاف البحرينية تعلن إيقاف خطبة وصلاة الجمعة في كافة جوامع المملكة.. والسلطات الموريتانية تفرض حظراً للتجول ابتداء من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحاً

عين ليبيا | آخر تحديث: 19 مارس 2020 - 16:51
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